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Хорен Байрамян: Вышел и сделал то, что меня просили
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Хорен Байрамян: Вышел и сделал то, что меня просили 

Советский спорт 1 час назад
«Безумно рад, что сегодня смог забить на „Ростов Арене“. Все-таки я единственный ростовчанин в команде, наверное, это символично. Мой гол очень ждали родные, которым я благодарен за поддержку.
Болельщики? Я каждый раз чувствую их поддержку. Всегда слышу, как они меня приветствуют. Сегодня же я вышел и сделал то, что меня просили.
Новый стадион? Горжусь, у нас теперь есть такое место. Уверен, что каждый житель нашего города счастливы. Поздравляю всех с победой и открытием „Ростов Арены“!» — сказал Байрамян.
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Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха Манчини поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством «Ростов» – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
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