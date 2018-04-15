Хорен Байрамян: Вышел и сделал то, что меня просили

«Безумно рад, что сегодня смог забить на „Ростов Арене“. Все-таки я единственный ростовчанин в команде, наверное, это символично. Мой гол очень ждали родные, которым я благодарен за поддержку.

Болельщики? Я каждый раз чувствую их поддержку. Всегда слышу, как они меня приветствуют. Сегодня же я вышел и сделал то, что меня просили.

Новый стадион? Горжусь, у нас теперь есть такое место. Уверен, что каждый житель нашего города счастливы. Поздравляю всех с победой и открытием „Ростов Арены“!» — сказал Байрамян.