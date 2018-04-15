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На «Волгоград Арене» туалеты сделали для людей без комплексов
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На «Волгоград Арене» туалеты сделали для людей без комплексов 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
«Волгоград Арена» успешно прошла все проверки, и принята в эксплуатацию. Уже 21 апреля на футбольном поле нового стадиона «Ротор-Волгоград» сыграет матч с командой «Луч-Энергия». Фанаты обоих клубов, по сути, станут первооткрывателями стадиона и смогут заглянуть во все его укромные уголки. Разумеется, дойдет дело и до таких мест, как туалеты. А тут, как выяснилось, есть чему удивиться.
— В туалетах, предназначенных для зрителей, нет ни одной перегородки, — рассказали V1.ru читатели, которым удалось уже заглянуть и даже задержаться в уборных «Волгоград Арены». — Не знаем, как насчет женских, но в мужских унитазы установлены, как лавочки в избе-читальне, — в один ряд, в нескольких десятках сантиметров друг от друга. Сказать, что это несколько смущает посетителей уборной, — значит, ничего не сказаь.
Не исключено, что между унитазами перед чемпионатом все же появятся перегородки и то, в каком виде сегодня находятся туалеты — лишь промежуточный вариант. Завтра V1.ru обязательно поинтересуется по этому вопросу у пресс-службы генерального подрядчика. Если предположение не подтвердится, то посещать уборные смогут исключительно люди без комплексов.
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