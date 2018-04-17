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Подрядчик «Волгоград Арены» объяснил отсутствие перегородок в туалетах
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Подрядчик «Волгоград Арены» объяснил отсутствие перегородок в туалетах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арена» отсутствуют перегородки в туалетах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее издание V1.ru разместило фото туалетов без перегородок. Позже материал был удален.
Подрядчик арены подтвердил подлинность фотографий, объяснив такое решение.
"Да, это действительно фото со стадиона «Волгоград Арена». Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки.
Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи", — отметила представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний «Стройтрансгаз» Аля Першина.
21 апреля на «Волгоград Арене» состоится первый тестовый матч, в котором волгоградский «Ротор» встретится с «Луч-Энергией» из Владивостока.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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