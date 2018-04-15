Иско обеспечил для «Реала» победу над своей бывшей командой

Программу 32-го тура испанской Ла Лиги закрывал матч худшей команды чемпионата «Малаги» с прошлогодним чемпионом мадридским "Реалом" . Как и ожидалось, борьбы в этом матче не получилось, и «королевский клуб» уверенно на классе обыграл аутсайдера. Главным героем встречи стал бывший футболист «Малаги» Иско, на счету которого гол и результативная передача.

Протокол игры

Малага

Реал Мадрид

29' Иско Аларкон (0:1)

63' Каземиро Карлос (0:2)

(1:2) Ролан Диего 90'

15 апреля. Стадион «Ла Росаледа» (Малага).

После нервного ответного матча против «Ювентуса», в котором «Реал» едва не потерял путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, Зинедин Зидан решил предоставить отдых нескольким своим ключевым футболистам. Так, Варан, Модрич, Бэйл и Роналду вовсе остались вне заявки на отчётную встречи, а Марсело и Кроос остались на скамейке запасных. Но даже столько серьёзная ротация всё равно оставляла «королевский клуб» большим фаворитом этого матча — резервисты «Реала» всё равно по уровню игры превосходят «анчоусов», к тому же сама «Малага» также имела кадровые проблемы.

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Матч начался в посредственном темпе. Дублёры «Реала» не слишком горели желанием показать себя с лучшей стороны, а «Малага» была только рада медленным началом встречи, предпочитая не нагнетать ситуацию на поле. Первый момент в матче случился только ближе к экватору первого тайма, когда Ковачич головой замыкал подачу Васкеса с фланга, пробивая с отскоком от земли, но Роберто в броске сумел спасти свою команду.

Постепенно мадридцы добавляли в темпе, и обороне малажан с каждой минутой становилось всё сложнее сдерживать атаки «галактикос». Роль главного заводилы атак гостей взял на себя экс-футболист «Малаги» Иско. Сперва он классным забросом нашёл в штрафной площади Васкеса, но тот из выгоднейшей позиции не попал в ворота. Затем после подачи Иско с углового, и скидки головой Каземиро, не попал в цель Бензема. Разочаровавшись в партнёрах, Иско всё решил сделать сам — заработал штрафной удар, неподалёку от владений соперника, и идеально исполнил стандартное положение, пробив на «стенкой» точно под штангу. Хавбек «Реала» не стал праздновать гол, извинившись перед болельщиками «анчоусов», которые продолжают его помнить и любить.

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Сразу после этого Иско был близок к тому, чтобы оформить свой дубль — получил он пас от Тео, убрал на пути защитника и пробивал в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом с целью. «Малаге» удалось лишь под конец первого тайма создать пару острых моментов. Так, должен был забивать Итурра после грубейшего ляпа Каземиро, но не реализовал Мануэль выход 1 на 1 с Навасом.

После перерыва картина игры существенно не поменялась — одни не могли, а другие толком не хотели. Во втором тайме «Малага» пыталась больше агрессии проявлять в своих атакующих потугах, но кроме нескольких полумоментов они так ничего создать и не сумели. У мадридцев же практически всё вдохновение на этот матч было заключено в Иско, который старался больше всех, помогая партнёрам по команде изредка создавать острые моменты. Забить второй гол гостям удалось в середине второго тайма — Бензема сыграл на левый край штрафной площади на Иско, который вполне мог забивать сам, но он не пожадничал и вывел Каземиро на пустые ворота.

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После этого Зидан заменил героя матча, которого болельщики «Малаги» проводили тёплыми аплодисментами. Перед самым финальным свистком мадридцы потеряли концентрацию и Ролан всё-таки забил гол престижа, воспользовавшись ошибкой Вальехо. В итоге матч так и закончился победой «Реала» 2:1, которая помогла «сливочным» вернуть себе третью строчку. «Анчоусы» же могут уже в следующем туре официально оформить свой вылет в Сегунду, если проиграют «Леванте».