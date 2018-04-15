«Реал» обыгрывает «Малагу» и поднимается на третью строчку Примеры

Довольно легкой прогулкой для "Реала" казался матч против «Малаги» в 32-м туре чемпионата Испании. «Анчоусы» с вероятностью 99% покинут Примеру по окончании сезона, так что турнирная мотивация у них практически отсутствовала. Зидан же решил поберечь некоторых лидеров после энергозатратных еврокубков. В заявке на поединок с «анчоусами» не было Роналду, Бэйла, Модрича, Крооса и Марсело, в то время как в основе команды вышло сразу 7 игроков с испанским паспортом. Однако все эти факторы вряд ли серьезно повлияли на статус фаворита мадридской команды.

Долгое время мадридцы входили в игру, пытаясь завладеть мячом и начать играть первым номером. Акцентированное давление на ворота «Малаги» «сливочные» начали лишь минуты с 15-й, сообразив, наконец, первый голевой момент. Это Васкес навесил в штрафную с правого фланга, а набежавший Ковачич головой пробил в нижний угол — Роберто спасает свою команду.

К середине тайма преимущество мадридцев было тотальным — «Малага» с трудом переходила центр поля. В очередной атаке Иско тонким пасом вывел на свидание с голкипером Васкеса, но Лукас пробил над перекладиной. На исходе получаса «Реал» все-таки вышел вперед: Иско заработал штрафной метрах в 20-ти от ворот и сам же его реализовал — 0:1. Немного проснулась «Малага» в концовке тайма, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом мадридской команды.

Во второй половине игра пошла на встречных курсах, «медузы» старались ни в чем не уступать подопечным Зидана, хотя «Реал» все равно выглядел поопаснее. И вскоре мадридцы забили второй мяч: Каземиро начал голевую атаку «сливочных», и сфера транзитом через Бензема с Иско вернулась к бразильцу, которые с близкого расстояния расстрелял Роберто.

После второго гола мадридцев темп игры заметно упал: «Реал» спокойно перекатывал мяч, а «Малага», казалось, уже смирилась с поражением. Нельзя сказать, что хозяева совсем уж ничего не делали на поле, просто «сливочные» действовали очень грамотно, ничего не позволяя сопернику.

В последнюю десятиминутку игра переместилась в центр поля, футболисты «Реала» не особо бежали вперед, а у «медуз» это просто не получалось. Временами команды активизировались, когда один из соперников видел перспективу хорошей атаки, но по большей части ничего интересного на поле не происходило.

На третьей добавленной минуте «Малага» отквитала один гол усилиями Ролана, но на что-то большее времени у них уже не было. Мадридцы спокойно довели дело до победы, которая позволила им обойти «Валенсию» и подняться на третью строчку турнирной таблицы Примеры.

"Малага" — «Реал» — 1:2 Голы: Иско, 29 — 0:1, Каземиров, 63 — 0:2, Ролан, 93 — 1:2 "Малага": Роберто, Росалес, Торрес, Микел (Родригес, 71), Рикка, Гонсалес, Итурра, Ласен (Буэна, 53), Чори Кастро , Ролан, Идейе (Лестьенн, 78).

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Вальехо, Тео, Каземиро, Ковачич, Иско (Майораль, 72), Васкес, Асенсио (Себальос, 66), Бензема.

Не пропустите: Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов