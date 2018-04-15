«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в чемпионате Испании

«Малага» на своем поле уступила "Реалу" в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2. Об этом сообщает «Советский спорт». В составе победителей голами отличились Иско и Каземиро. За «Малагу» единственный гол смог забить Диего Ролан в концовке матча. "Реал" с 67 очками опередил «Валенсию» и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» занимает 20-ю строчку таблицы с 17 баллами. Испания — Примера. 32-й тур Малага (Малага) — Реал Мадрид (Мадрид) — 1:2 Голы: 0:1 — Иско — 29, 0:2 — Каземиро — 63, 1:2 — Ролан — 90+3