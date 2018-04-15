Ещё
«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в чемпионате Испании 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Малага» на своем поле уступила "Реалу" в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голами отличились Иско и Каземиро. За «Малагу» единственный гол смог забить Диего Ролан в концовке матча.
"Реал" с 67 очками опередил «Валенсию» и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» занимает 20-ю строчку таблицы с 17 баллами.
Испания — Примера. 32-й тур Малага (Малага) — Реал Мадрид (Мадрид) — 1:2 Голы: 0:1 — Иско — 29, 0:2 — Каземиро — 63, 1:2 — Ролан — 90+3
Газета.Ru: последние новости
Гаджиев рассказал о назначении на пост тренера "Краснодара" Мусаева Экс-тренер "Амкара" Гаджиев рассказал о перспективах развития клуба Тренер "Луча-Энергии" Григорян заявил об угрозах со стороны фанатов команды
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение