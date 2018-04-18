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Форвард «ПСЖ» Неймар: «После 17 мая я смогу играть»
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Форвард «ПСЖ» Неймар: «После 17 мая я смогу играть» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал, как он восстанавливается после травмы. По словам бразильца, уже после 17 мая, когда состоится последний медосмотр, он сможет играть. Также футболист сообщил, что надеется приехать на чемпионат мира в хорошей форме.
"Последний медосмотр у меня, если я не ошибаюсь, 17 мая. И после этого я смогу играть. На прошлой неделе у меня было обследование. Все хорошо. Надеюсь, что восстановление продолжится в том же духе, и я вернусь на поле как можно скорее", — цитирует Неймара Sports.ru.
Кроме того, он заявил, что после восстановления будет тренироваться гораздо больше, чем когда-либо, потому что очень хочет попасть на чемпионат мира. «Ждал этого шанса четыре года. Надеюсь, приеду на ЧМ-2018 в хорошей форме», — заявил футболист.
Напомним, что Неймар получил травму в конце февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя. С тех пор бразильский нападающий не выходил на поле.
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