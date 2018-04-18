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Эксперт: Будогосский ничего не показал за время руководства судейским корпусом
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Эксперт: Будогосский ничего не показал за время руководства судейским корпусом 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.
"Не знаю, ожидаемое ли это решение, но решение принято, и ему даже не дали довести чемпионат до конца. Это решение правильно и обосновано: Будогосский ничего не показал за время своего руководства судейским корпусом, ничего нового не внес и ничего не наладил.
Будогосский, как и его предшественники, просто высиживал свое место, протаскивал друзей и знакомых, никаких новшеств не было, все заимствовано у западных коллег", — цитирует Левитина Rusfootball.info.
По мнению эксперта, необходимо изменить работу судейской коллегии, но для этого нужна заинтересованность в развитии корпуса арбитров.
"Однако люди, которые сейчас займут место Будогосского, также с подмоченной репутацией, эти люди не в праве возглавлять судейское направление. Та концепция развития, которая была сформирована Будогосским на продолжительное время, была аморфной, без конкретики и оценки качества судейства. В связи с этим судейская коллегия работала без целенаправленности на то, чтобы улучшить качество работы арбитров", — отметил Левитин.
Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров.
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