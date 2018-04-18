Эксперт: Будогосский ничего не показал за время руководства судейским корпусом

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

"Не знаю, ожидаемое ли это решение, но решение принято, и ему даже не дали довести чемпионат до конца. Это решение правильно и обосновано: Будогосский ничего не показал за время своего руководства судейским корпусом, ничего нового не внес и ничего не наладил.

Будогосский, как и его предшественники, просто высиживал свое место, протаскивал друзей и знакомых, никаких новшеств не было, все заимствовано у западных коллег", — цитирует Левитина Rusfootball.info.

По мнению эксперта, необходимо изменить работу судейской коллегии, но для этого нужна заинтересованность в развитии корпуса арбитров.

"Однако люди, которые сейчас займут место Будогосского, также с подмоченной репутацией, эти люди не в праве возглавлять судейское направление. Та концепция развития, которая была сформирована Будогосским на продолжительное время, была аморфной, без конкретики и оценки качества судейства. В связи с этим судейская коллегия работала без целенаправленности на то, чтобы улучшить качество работы арбитров", — отметил Левитин.