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Исландский футболист «Ростова»: новый стадион клуба гораздо лучше многих европейских арен
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Исландский футболист «Ростова»: новый стадион клуба гораздо лучше многих европейских арен 

RT на русском 1 час назад
Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился впечатлениями от первого матча на новом стадионе в Ростове-на-Дону, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Мы очень рады, что смогли победой открыть такой стадион высочайшего уровня, эмоции от этой арены просто переполняют. Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен. Что касается моего гола, то это просто фантастика — забить первый гол на новой арене, но важнее то, что мы одержали победу», — цитирует форварда ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на стадионе «Ростов Арена», построенном к ЧМ-2018.
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