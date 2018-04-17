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Буффон может продолжить карьеру в Аргентине
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Буффон может продолжить карьеру в Аргентине 

Свободная пресса 24 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру в чемпионате Аргентины. Боссы команды «Бока Хуниорс» надеются уговорить 40-летнего вратаря не завершать карьеру и провести ещё один игровой сезон в Буэнос-Айресе, сообщает Goal.com.
Как утверждает источник, в «Боке» считают, что опытный итальянский голкипер поможет команде выиграть Кубок Либертадорес.
На данный момент в «Бока Хуниорс» выступает известный аргентинский форвард Карлос Тевес, который выступал вместе с Буффоном за «Ювентус» и надеется убедить итальянца перебраться в Аргентину.
Ранее Буффон заявил, что заканчивает игровую карьеру после окончания текущего сезона.
Новости футбола: «Челси» хочет купить Головина и отдать его в аренду в «Витесс» к Слуцкому.
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