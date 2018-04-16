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Более 250 проводников и начальников поездов Московского филиала ФПК проходят спецобучение перед ЧМ-2018
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Более 250 проводников и начальников поездов Московского филиала ФПК проходят спецобучение перед ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Московские проводники и начальники поездов, которые будут задействованы в бесплатных перевозках болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г., проходят специальное обучение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Обучающая программа направлена на обеспечение комфортного проезда гостей и болельщиков Кубка мира по футболу и предоставления им сервиса на высоком уровне. В перевозке болельщиков будут задействованы более 250 проводников и начальников поездов Московского филиала АО «ФПК». Все сотрудники прошли специальный отбор и обладают «Паспортом доверия» (документ, подтверждающий высокую квалификацию работника). Большая часть из них уже имела опыт работы с болельщиками во время Кубка конфедераций 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.
В МЖД отметили, что поездные бригады обучаются взаимодействию с болельщиками, представителями международных делегаций и футбольных клубов. В том числе они проходят инструктаж, касающийся технологии посадки в поезда по билету на матч и паспорту болельщика («Fan-ID»).
«Для коммуникации с иностранными гостями проводники и начальники поездов проходят курсы по изучению английского языка. Кроме того, уделяется внимание специфике коммуникации с представителями различных национальных культур, взаимодействию с маломобильными пассажирами», — отметили в пресс-службе.
Всего в преддверии ЧМ-2018 специальную подготовку проходят более 2 тыс. проводников и начальников поездов. В бесплатных перевозках болельщиков по всей стране будут задействованы более 85 поездных бригад.
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