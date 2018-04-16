В Волгограде состоится конкурс детских хореографических коллективов 

Областной конкурс детских хореографических школ и отделений школ искусств «Танцевальная весна» пройдёт в Волгограде 21 и 22 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, состязания пройдут в пяти возрастных группах в номинациях: «Детский танец», «Классический танец», «Народный танец», «Народный стилизованный танец», «Современный танец», «Эстрадный танец», «Малая форма», «Массовый номер». Оценивать номера выступающих будут преподаватели ВГИИКа во главе с Татьяной Мироновой, заведующей кафедрой хореографии института. Мероприятие пройдет в Доме культуры имени Гагарина Краснооктябрьского района. Начало конкурса в 10:00.