Тренер оценил действия вернувшегося в состав «Ак Барса» Секача в матче с ЦСКА

"Секач был неплох с учетом долгого простоя — видно, что чех пока еще не может играть длинными сменами. — цитирует Ишматова газета «Известия» . — Это немного снизило потенциал легионерского звена, из-за чего Азеведу был не так ярок, как в предыдущих раундах.

Но к следующим играм Секач должен набрать форму, что еще больше усилит возможности «Ак Барса», который хорош тем, что имеет по две сыгранные креативные и силовые тройки".

"В отдельных матчах могут взять на себя лидерские функции и звенья Андронова и Кузьменко, но в целом именно Кирилл ведет игру так, чтобы армейцы могли рассчитывать на победу в финале", — добавил тренер.

Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.