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Тренер оценил действия вернувшегося в состав «Ак Барса» Секача в матче с ЦСКА
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Тренер оценил действия вернувшегося в состав «Ак Барса» Секача в матче с ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный российский тренер Рафаил Ишматов оценил действия вернувшегося в состав казанского «Ак Барса» нападающего Иржи Секача.
"Секач был неплох с учетом долгого простоя — видно, что чех пока еще не может играть длинными сменами. — цитирует Ишматова газета «Известия». — Это немного снизило потенциал легионерского звена, из-за чего Азеведу был не так ярок, как в предыдущих раундах.
Но к следующим играм Секач должен набрать форму, что еще больше усилит возможности «Ак Барса», который хорош тем, что имеет по две сыгранные креативные и силовые тройки".
Он отметил, что для московского ЦСКА важно возвращение Кирилла Капризова и Мэта Робинсона на лед.
"В отдельных матчах могут взять на себя лидерские функции и звенья Андронова и Кузьменко, но в целом именно Кирилл ведет игру так, чтобы армейцы могли рассчитывать на победу в финале", — добавил тренер.
Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
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