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Виталий Мутко: В Нижнем Новгороде могли бы и больше сделать, но в целом все реализовано
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Виталий Мутко: В Нижнем Новгороде могли бы и больше сделать, но в целом все реализовано 

Советский спорт 1 час назад
«Хорошая инфраструктура в городе, конечно, могли бы и больше сделать, но в целом все реализовано. Посмотрели аэропорт сегодня. Надеюсь, вскоре завершат новую полосу, ЦУП. Это добавит в качестве обслуживания и безопасности полетов.
Есть ряд вопросов, связанных с благоустройством города, но сейчас только сошёл снег, надеюсь, руководство города все сделает. Посетили станцию метро, она добавит комфорта болельщикам. Есть еще одна большая задача. Уругвай будет жить на Бору. Мы посмотрели эту базу сегодня, поля, в целом больших проблем нет. Ну и протестировать стадион. Считаю, он украсил район. Надеюсь, он всем понравился и здесь будет не только футбол. Время еще есть. Когда приглашаешь гостей, надо навести порядок. Так что предстоит много работы на май месяц. Здесь и Аргентина сыграет, и Англия. Топовые матчи. Около 53 процентов билетов покупают иностранцы.
ЖД вокзал, стадион, аэропорт, база на Бору — это объекты наследия. После ЧМ мы разработаем программу окупаемости стадиона, систему его управления. Но в определённый период времени мы будем все это финансово поддерживать», — цитирует Мутко Sport24.
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