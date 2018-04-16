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Депутаты-единороссы одержали победу на выборах в Нагайбакском районе
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Депутаты-единороссы одержали победу на выборах в Нагайбакском районе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В муниципальном районе Челябинской области состоялись дополнительные выборы депутатов совета депутатов Куликовского сельского поселения пятого созыва в третьем избирательном округе, сообщает Вестник избирательных комиссий. Также состоялись дополнительные выборы депутатов совета депутатов Нагайбакского сельского поселения пятого созыва на избирательных округах № 6 и № 8.
По итогам выборов в Куликовском селе победу одержала депутат от «Единой России» Татьяна Прибыткова. Она набрала 91,38% голосов избирателей. В Нагайбакском победу одержал единоросс Сергей Семенюк, который набрал 87,21% голосов по своему избирательному округу № 6, и Нурлыбек Сарсембаев, набравший 95,77% голосов избирателей по избирательному округу № 8.
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