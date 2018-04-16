Вратарь «Арсенала» Чех оценил игру полузащитника ЦСКА Головина

"И в гостевом, и в домашнем матчах Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок.

Что касается его будущего — на мой взгляд, все в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться", — сказал Чех.

Ранее «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью в с московским ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:1.