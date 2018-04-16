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Вратарь «Арсенала» Чех оценил игру полузащитника ЦСКА Головина
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Вратарь «Арсенала» Чех оценил игру полузащитника ЦСКА Головина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь «Арсенала» Петр Чех после противостояния в Лиге Европы с ЦСКА поделился мнением о полузащитнике армейцев Александре Головине. Слова футболиста приводит газета «Известия».
"И в гостевом, и в домашнем матчах Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок.
Что касается его будущего — на мой взгляд, все в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться", — сказал Чех.
Ранее «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью в с московским ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 1:1.
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