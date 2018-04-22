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Мустафина заявила, что на чемпионате России в Казани она выступила лучше, чем ожидала
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Мустафина заявила, что на чемпионате России в Казани она выступила лучше, чем ожидала 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина, для которой чемпионат России в Казани стал первым стартом после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, считает, что на этом турнире она выступила даже лучше, чем ожидала. Об этом Мустафина сообщила журналистам.
23-летняя Мустафина стала чемпионкой России в командном турнире и заняла четвертое место в личном многоборье.
"Я устала после этого длительного турнира, — призналась Мустафина. — Тем, как я здесь выступила, я очень довольна. Получилось даже немножко больше того, на что рассчитывала. Да, сегодня я не вышла на вольные упражнения, это не связано с каким-то недомоганием, просто нужно было себя немного поберечь".
Гимнастка сообщила, что после чемпионата России не даст себе послаблений. «У меня отдыха как такового не будет, сразу приступлю к тренировкам», — подчеркнула Мустафина.
"У меня на всех снарядах все получилось: на бревне не было падений, на брусьях три дня делала комбинации, вольные упражнения все собрала. Все было сложно, поэтому всему, что у меня здесь получилось, я рада", — добавила гимнастка, которая также стала шестой на брусьях и четвертой — в упражнениях на бревне.
"Конечно, я думаю сейчас о чемпионатах мира и Европы, настроена отобраться в команду", — заключила Мустафина. Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет со 2 по 5 августа в британском Глазго, чемпионат мира — с 25 октября по 2 ноября в Дохе.
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