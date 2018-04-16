В Калужской области руководители ГУВМ МВД России провели прием граждан по вопросам миграции

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова провела прием граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции на территории Калужской области. Для организации выездных приемных были выбраны Калуга и Обнинск. На консультацию к представителям центрального аппарата МВД России прибыли граждане не только из крупных городов, но и из отдаленных населенных пунктов, таких как Людиново, Жиздра, Кондрово, а также из других государств.

Большинство заявлений, с которыми обратились граждане, касались решения проблемных вопросов, связанных с разрешением на временное проживания либо вида на жительство в Российской Федерации, приобретения гражданства Российской Федерации, получения статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

За помощью в решении проблемных вопросов обратились 22 человека. По большинству обращений приняты положительные решения. Так, во время приема граждан к представителям центрального аппарата обратилась женщина по вопросу приобретения ее ребенком гражданства Российской Федерации. Изучив представленные документы, представителями ГУВМ МВД России дано указание принять положительное решение по данному заявлению. В этот же день женщине были выданы документы на приобретение гражданства ребенком.

По двум заявлениям, требующим детальной проработки, генерал-майор полиции Валентина Казакова дала ряд поручений подразделению УВМ УМВД России по Калужской области, направленных на решение обозначенных проблем.