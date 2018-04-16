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Фритц занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 4-й
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Фритц занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 4-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Американец Тейлор Фритц поднялся на вторую строчку строчку в чемпионской гонке U21. Россиянин Андрей Рублёв сохранил за собой четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 16 апреля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 925. 2 (3). Тейлор Фритц (США) — 486. 3 (2). Фрэнсис Тиафо (США) — 433. 4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 395. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370. 6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 190. 9 (9). Майкл Ммо (США) — 155. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140.
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