Более 8 тыс. военных из ЦВО приняли участие в операции в Сирии

"Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 8 тыс. военнослужащих военного округа. Из них свыше 3 тыс. отмечены государственными наградами", — сказал он.

Лапин отметил, что уроженец села Косиха Алтайского края подполковник Олег Пешков был за штурвалом Су-24, сбитого 24 ноября 2015 года над территорией Сирии. Во время катапультирования боевики расстреляли его с земли. Старший лейтенант Александр Прохоренко из Оренбургской области 17 марта 2016 года принял неравный бой. «В тот момент, когда боеприпасы уже были на исходе, попросил командование нанести авиаудар по своим координатам, его слова „Вызываю огонь на себя“ стали символом самоотверженности не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил он.

Также во время мероприятия командующий войсками округа передал в музей военной техники УГМК сувенирный кинжал из Алеппо и сирийскую памятную медаль «За возвращение Пальмиры».