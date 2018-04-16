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Бригады проводников МЖД пройдут специальную подготовку перед ЧМ‑2018
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Бригады проводников МЖД пройдут специальную подготовку перед ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Поездные бригады Московской железной дороги пройдут специальную подготовку перед мировым турниром FIFA-2018, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы МЖД.
«Московские проводники и начальники поездов, задействованные в бесплатных перевозках болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, проходят специальное обучение», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что обучающая программа направлена на обеспечение комфортного проезда гостей и болельщиков и предоставление им сервиса на высоком уровне.
«В перевозке болельщиков будут задействованы более 250 проводников и начальников поездов московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Все сотрудники прошли специальный отбор и обладают «Паспортом доверия» (документ, подтверждающий высокую квалификацию работника)», — уточнил собеседник агентства.
В частности, поездные бригады обучают взаимодействию с болельщиками, представителями международных делегаций и футбольных клубов. В том числе, проходит инструктаж о технологии посадки в поезда по билету на матч и паспорту болельщика (Fan-ID). Для коммуникации с иностранными гостями проводники и начальники поездов проходят курсы по изучению английского языка, уделяется внимание специфике коммуникации с представителями различных национальных культур, взаимодействию с маломобильными пассажирами.
«Всего же в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 специальную подготовку проходят более 2 тысяч проводников и начальников поездов. В бесплатных перевозках болельщиков по всей стране будут задействованы более 85 поездных бригад», — заключил собеседник агентства.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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