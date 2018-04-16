Рабочие из Самары стали лучшими на конкурсе АО «Транснефть — Дружба»

Светлана Малюшко — лаборант химического анализа по нефтепродуктам ЛПДС «Сызрань-1» — становится победителем по своей специальности второй год подряд. В прошлом году профессиональная удача улыбнулась ей и в финале конкурса, который проводится среди работников организаций системы "Транснефть" : Светлана завоевала второе место. В этом году ей вновь предстоит отстаивать честь родного предприятия на всероссийском этапе. АО «Транснефть — Дружба» удостоено почетного права принимать лучших из лучших в этом году, так что в августе Светлана отправится в Брянск. «В родном доме и стены помогают, — говорят в народе. Но для меня, наоборот, участие в финале на базе нашего предприятия — двойная ответственность. Так что с понедельника начинаю вновь готовиться к конкурсу», — обещает Светлана Малюшко.

Еще одно конкурсное «золото» завоевал оператор товарный ЛПДС «Лопатино» Максим Пуреськин. Для него это первая большая профессиональная победа. Впереди у Максима — также участие в сборной в финале.

В рамках второго этапа конкурса АО «Транснефть — Дружба» 80 участников представляли 10 основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли. Это трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС), лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханики), слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химанализа по нефтепродуктам, электрогазосварщики, операторы товарные по нефтепродуктам. Все они — победители первого этапа конкурса, который в ноябре–декабре 2017 года прошел в каждом из четырех филиалов предприятия.