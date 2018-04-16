Косачев: победа Джукановича приведет к окончательному развороту страны на Запад

МОСКВА, 16 апреля. / ТАСС /. Победа действующего лидера Черногории Мило Джукановича на прошедших в воскресенье выборах президента негативно скажется на дальнейших отношениях с Россией, она ведет к неминуемому развороту этой страны на Запад. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Победа Джукановича подтверждает, что разворот страны на Запад приобрел необратимый характер. В свою очередь это, разумеется, будет продолжать оказывать негативное влияние на двусторонние отношения с Россией", — сказал Косачев.

Мило Джуканович, занимающий пост главы Черногории последние 27 лет, одержал победу в первом же туре президентских выборов. Таковы данные Государственной избирательной комиссии Черногории (ГИК) после обработки 97,23% бюллетеней.

Джуканович получил поддержку 54,15% избирателей, его ближайший соперник Младен Боянич, представляющий сразу несколько оппозиционных партий, набрал 33,24%. Явка, по сведениям ГИК, составила 63,98%.