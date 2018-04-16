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Бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать
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Бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжат работы на бульваре Гоголя. Об этом в соцсетях написал начальник управления благоустройства и транспорта Артем Богданов.
«Да, в рамках второй очереди планируем не только наполнить Бульвар объектами притяжения, но и доработать пробелы в технических решениях», — написал Богданов.
Ранее в соцсетях жители пожаловались на плохое состояние бульвара, после того как в столице Удмуртии начал таять снег.
«Сейчас довольно плавно тает снег, а вот все красивые мощеные дорожки уже покрыты слоем песка и земли с газонов. А когда будут ливни», — написал Кирилл Рябцев.
Kirill Ryabtsev
Сейчас буду разжигать Бульвар Гоголя. Столько внимания, столько шума вокруг. Привлекли к разработке урбанистов из Strelka KB. Согласовывали, согласовывали, но с водоотводои получилась какая то…
Отметим, что в апреле территория вошла в реестр лучших практик благоустройства в стране. Торжественное открытие бульвара состоялось осенью 2017 года. Работы велись несколько лет. Их удалось закончить в том числе благодаря федеральной программе.
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