Валуев, Ловчев и Басков поучаствовали в закладке капсулы памяти для потомков

Учредитель фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская сообщила, что капсула памяти будет вскрыта через 25 лет, то есть в 2043 году. «Вся наша жизнь, наши дела, поступки, всё, что мы делаем в настоящем, — это, по сути, послание в будущее. Все сегодняшние научные открытия, инновации и достижения — это инвестиции в наших детей, тех, кто продолжит начатое нами и будет прославлять нашу страну на всех континентах земного шара. Сегодня вместе с друзьями и попечителями фонда „Созвездие Добра“ мы собрались для того, чтобы прикоснуться к будущему, передать свои знания и эстафету добрых дел в 2043 год», — сказала Журавская. Местом закладки капсулы стала Народная обсерватория Парка Горького — одно из старейших мест наблюдения за звёздами и планетами на территории России. Капсула памяти была передана астроному обсерватории в присутствии журналистов и нескольких сотен зрителей — свидетелей исторического события. «Самое важное, чтобы наши потомки, прочитав это послание через четверть века, убедились, что все мы заботились и переживали о своих детях, о судьбе нашей страны и всей планеты. Именно этим занимается фонд „Созвездие Добра“, помогая детям обретать не только славу — она приходит потом, а в первую очередь поддержку и уверенность в себе. Хочется призвать их развивать свой талант и достойно продолжить наше дело», — добавил Валуев.