Валуев, Ловчев и Басков поучаствовали в закладке капсулы памяти для потомков 

В Народной обсерватории Парка Горького состоялась торжественная закладка капсулы памяти с посланием потомкам. Идейным вдохновителем послания стал благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олег Журавского. Миссия фонда — адресная помощь одарённым детям и всесторонняя поддержка детско-юношеского спорта России. Коллективное письмо, адресованное в спортивное будущее России, написано попечителями, подопечными и друзьями благотворительного фонда. Свои подписи на историческом документе поставили чемпион мира в тяжелом весе и депутат Госдумы РФ Николай Валуев, народный артист России Николай Басков, выдающийся футболист Евгений Ловчев, обладатель коллекции всех призов клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин, ведущий Первого канала Евгений Савин, телеведущая Мария Орзул, а также самый юный подопечный фонда «Созвездие Добра» — 5-летний шахматист Миша Осипов, потенциальный рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса». Начинающий свой чемпионский путь Миша пообещал экс-чемпиону мира в тяжёлом весе Николаю Валуеву в будущем обязательно завоевать олимпийскую медаль по шахматам.
Учредитель фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская сообщила, что капсула памяти будет вскрыта через 25 лет, то есть в 2043 году. «Вся наша жизнь, наши дела, поступки, всё, что мы делаем в настоящем, — это, по сути, послание в будущее. Все сегодняшние научные открытия, инновации и достижения — это инвестиции в наших детей, тех, кто продолжит начатое нами и будет прославлять нашу страну на всех континентах земного шара. Сегодня вместе с друзьями и попечителями фонда „Созвездие Добра“ мы собрались для того, чтобы прикоснуться к будущему, передать свои знания и эстафету добрых дел в 2043 год», — сказала Журавская. Местом закладки капсулы стала Народная обсерватория Парка Горького — одно из старейших мест наблюдения за звёздами и планетами на территории России. Капсула памяти была передана астроному обсерватории в присутствии журналистов и нескольких сотен зрителей — свидетелей исторического события. «Самое важное, чтобы наши потомки, прочитав это послание через четверть века, убедились, что все мы заботились и переживали о своих детях, о судьбе нашей страны и всей планеты. Именно этим занимается фонд „Созвездие Добра“, помогая детям обретать не только славу — она приходит потом, а в первую очередь поддержку и уверенность в себе. Хочется призвать их развивать свой талант и достойно продолжить наше дело», — добавил Валуев.