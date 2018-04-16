Лучшие тренеры НБА в сезоне-2017/18

Они уже выдали отличный сезон. И ещё не закончили.

Регулярный чемпионат уже завершён, так что теперь можно начинать подводить первые итоги. Например, определить четырёх кандидатов на приз лучшему главному тренеру. Да, сама лига включает в шорт-лист номинации всего троих, но ни одного из этих наставников, чьи команды сумели опровергнуть все предстартовые прогнозы, не могу здесь не упомянуть.

Вот уже который год рулевой «Селтикс» не перестаёт нас удивлять. В прошлом сезоне Стивенс заставил прыгнуть свою команду выше потолка, доведя ее до финала конференции. Накануне старта «регулярки»-2017/18 Дэнни Эйндж кардинально обновил ему почти всю стартовую пятёрку, пошёл на болезненные обмены Айзейи Томаса и Эйвери Брэдли, официально таким образом заявив о своих притязаниях на самые высокие места. Однако судьба внесла свои коррективы: в первом же матче сезона страшную травму получает Гордон Хэйворд , пришедший в межсезонье из «Юты». Такое могло шокировать кого угодно, но только не Стивенса. «Селтикс» стали лучшей командой старта чемпионата благодаря удачно вписанным в состав Кайри Ирвингу, Маркусу Моррису , новичку НБА Джейсону Тэйтуму, а также весьма неожиданному прогрессу второгодки Джейлена Брауна.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Селтикс».

С учётом проблем «Кливленда» многие эксперты уже поспешили сделать «Бостон» финалистом от Востока, однако весенние травмы вновь выкосили практически всех лидеров. Судите сами: Стивенс не мог рассчитывать на тех же Ирвинга и Брауна, а также на своего лучшего защищающегося игрока Маркуса Смарта и важного ролевика Даниеля Тайса. И что вы думаете? Наставник «Бостона», используя буквально всех, кто был под рукой, умудрился при этом удержать команду на втором месте Восточной конференции и на первом месте в защитном рейтинге лиги. Но на этом проблемы «Селтикс» не закончились. Ирвинг и Тайс выбыли до конца сезона, Смарт вернётся только во втором раунде плей-офф. Сумеют ли «кельты» хотя бы повторить свой прошлогодний результат? Вопрос остаётся открытым, но вот их главный тренер однозначно заставил ещё раз восхититься его талантом.

После прошлого сезона «Рэпторс» предрекали скорую перестройку, поскольку считалось, что текущий состав команды достиг своего максимума. Но генеральный менеджер Масаи Уджири рассудил иначе. В межсезонье он выдал максимальный контракт Кайлу Лоури , продлил соглашение с Сержем Ибакой , а также подписал Си Джей Майлса в качестве «зажигалки» на скамейку. И оставил у руля «Торонто» Дуэйна Кейси, который из всех тренеров клубов-фаворитов Востока оценивался немногим лучше разве что только Тайрона Лю.

Однако в этой «регулярке» «Рэпторс» по-настоящему впечатлили, а их наставник доказал, что умеет делать правильные выводы и развиваться. Команда практически полностью отказалась от изоляций, что дало шикарный эффект: прямо сейчас «Торонто» находится в лидерах всей лиги по результативности, количеству передач и трёхочковых, а «скамейка» канадцев своей эффективностью вновь сделала актуальным подзабытое словосочетание Bench Mob. «Рэпторс» действительно стали играть в более командный и быстрый баскетбол, их лидеры Кайл Лоури и Демар Дерозан в ущерб личной результативности начали больше заигрывать партнёров. Это позволило подопечным Дуэйна Кейси одержать рекордные для себя 59 побед за сезон и обеспечить первое место в конференции (и второе в НБА) до окончания регулярного чемпионата. Конечно, «Торонто» впереди ещё скорее всего ожидает схватка с Леброном в плей-офф, которая и покажет подлинный уровень команды, но за первые 82 матча сезона Кейси однозначно получает «зачёт».

Перед стартом «регулярки» «джазменов» успели похоронить практически все эксперты, которые предсказывали скорое погружение лишившейся лидера Гордона Хэйворда и опытного разыгрывающего Джорджа Хилла команды на дно. Впрочем, поначалу всё так и было: «Юта» откровенно провалила старт сезона, в их составе толком некому было заменить Хэйворда, стартовый первый номер Рикки Рубио играл всё хуже, а капризный ветеран Джо Джонсон хандрил всё сильнее.

Но в 2018 году всё изменилось. Недовольных сбросили в другие команды, получили Джея Краудера из «Кливленда», так что «джазмены» по-настоящему разыгрались и выдали потрясающий победный рывок, позволивший им завершить регулярный чемпионат на пятом месте. В этом прежде всего огромная заслуга Снайдера, сумевшего найти оптимальное сочетание игроков и поставившего им интересный и эффективный командный баскетбол. А уж про оборону «Юты» и говорить нечего — команда по защитному рейтингу занимает второе место сразу после «Бостона».

Однако всё затмило выступление новичка Донована Митчелла. Парень, которого «Денвер» выбрал под 13-м номером и тут же обменял в «Джаз», провёл сезон так, что болельщики уже и позабыли про Хэйворда. В среднем за матч на его счету 20,5 очка, 3,7 подбора и столько же результативных передач. Добавим к этому высоченный процент попаданий с игры, рекордное для новичка количество точных трёхочковых, врожденный «инстинкт убийцы» — и мы получим настоящего лидера команды на долгие годы, если, конечно, не будет травм. Так что теперь борьба за звание лучшего новичка обострилась с новой силой, как бы там ни собирал трипл-даблы лидер «Филадельфии» Бен Симмонс

Терри Стоттс, «Портленд»

Прошлый сезон стал кошмарным для команды Терри Стоттса — занятое со скрипом восьмое место на Западе, едва ли не худшая в лиге защита, безнадёжный «слив» от «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф, забитая под завязку плохими контрактами ролевиков платежка… Кто в такой ситуации осмелился бы поставить на «Блэйзерс»?

А тем временем Стоттс умудрился заставить тех же людей во главе с Демьеном Лиллардом защищаться. С самых низов рейтинга защиты «Портленд» переместился аж на восьмое место, что во многом и позволило команде стать третьей на Западе, хотя изначально никто не прогнозировал им даже попадания в плей-офф. Фантастика! Конечно, скорее всего, для этого набора баскетболистов такое выступление — прыжок выше головы. Да и платёжка команды по-прежнему забита, и дальше будет только труднее. Однако «регулярку»-2017/18 на все сто процентов нужно занести в актив Терри Стоттса. Что ж, посмотрим на «Портленд» в плей-офф, где в первом раунде им предстоит встретиться с «Новым Орлеаном».