Ассоциация судей хоккея с мячом: действия судейского комитета ФХМР недопустимы

14 апреля в Москве состоялось учредительное собрание новой независимой организации — Ассоциации судей хоккея с мячом, создание которой поддержали 39 арбитров и инспекторов из разных городов России. Судьи и инспекторы обратились с открытым письмом к министру спорта России Павлу Колобкову , президенту Федерации хоккея с мячом России Борису Скрыннику , членам исполкома ФХМР, руководителям хоккейных клубов и региональных федераций, в котором призвали обратить внимание на положение дел в судейском корпусе и подчеркнули необходимость реформ.

«Руководство Судейским комитетом ФХМР осуществляется некомпетентными сотрудниками, которые никогда не являлись спортивными судьями. Их действия не выдерживают никакой критики и являются недопустимыми, так как не имеют серьёзного и продуманного спортивного и финансово-экономического обоснования. Централизованная профессиональная подготовка судей и их аттестация в начале и по ходу сезона, по сути, не осуществляются. Взаимодействие Судейского комитета ФХМР с региональными коллегиями судей проводится не на должном уровне.

В состав Судейско-экспертной комиссии ФХМР входят специалисты, не имеющие какого-либо практического опыта судейства соревнований по хоккею с мячом. Их решения зачастую непонятны даже опытным судьям и инспекторам, отсутствует объективный критерий оценки работы судей, сроки дисквалификации арбитров зачастую отличаются от изначально заявленных. Назначения судей и инспекторов происходят незаблаговременно, из-за чего хоккейные клубы терпят серьёзные убытки.

При таких обстоятельствах считаем открыто уведомить все заинтересованные стороны о том, что дальнейшее проведение матчей чемпионата России среди команд Суперлиги, Кубка России, всероссийских и международных соревнований под руководством Судейского комитета ФХМР является невозможным", — в частности говорится в письме.

Ассоциация судей хоккея с мячом выступила за подписание договора с ФХМР для проведения матчей начиная с сезона-2018/19.