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Японская школьница задержана по подозрению в краже $93 тысяч долларов
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Японская школьница задержана по подозрению в краже $93 тысяч долларов 

360tv.ru 2 часа назад
Полиция Токио задержала 14‐летнюю школьницу по подозрению в краже десяти миллионов иен (93 тысячи долларов). Об этом сообщило агентство Kyodo.
Известно, что девушка несколько дней ходила в гости к своей однокласснице и воровала у нее деньги, которые лежали в гостиной. Мама девочки увидела множество купюр, хранившихся у дочери, и обратилась к стражам порядка.
В полицейском участке подросток созналась в содеянном. Также она рассказала, что поделилась награбленным с десятью одноклассниками. В доме школьницы найдено 7,9 миллиона иен (84 тысячи долларов). Сотрудники правоохранительных органов разыскивают не достающую сумму. Есть версия, что остальные деньги одноклассники потратили на сумки и смартфоны.
В скором времени в отставку может уйти глава Японии Синдзо Абэ. Анитиправительственный митинг прошел в субботу, 14 апреля, в Токио. 50 тысяч японцев вышли на улицы с требованием, чтобы Абэ снял с себя полномочия премьер-министра страны. К гражданам присоединился и бывший премьер‐министр страны Дзюнъитиро Коидзуми.
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