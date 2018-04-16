Японская школьница задержана по подозрению в краже $93 тысяч долларов

Полиция Токио задержала 14‐летнюю школьницу по подозрению в краже десяти миллионов иен (93 тысячи долларов). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Известно, что девушка несколько дней ходила в гости к своей однокласснице и воровала у нее деньги, которые лежали в гостиной. Мама девочки увидела множество купюр, хранившихся у дочери, и обратилась к стражам порядка.

В полицейском участке подросток созналась в содеянном. Также она рассказала, что поделилась награбленным с десятью одноклассниками. В доме школьницы найдено 7,9 миллиона иен (84 тысячи долларов). Сотрудники правоохранительных органов разыскивают не достающую сумму. Есть версия, что остальные деньги одноклассники потратили на сумки и смартфоны.