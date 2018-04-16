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Омичи определили лучшего игрока «Авангарда»
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Омичи определили лучшего игрока «Авангарда» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Им стал Илья Михеев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня, 16 апреля, завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока «Авангарда» по итогам сезона 2017/2018. В итоге Приз имени Леонида Киселева достанется нападающему Илье Михееву. Он набрал 34,8% голосов. На втором месте Кирилл Семёнов — 18,9%, на третьем — Максим Минеев (11%). Торжественная церемония награждения состоится завтра, 16 апреля, на «Арене Омск» в 19.00. В кассах стадиона доступны бесплатные билеты.
Напомним, Приз имени Леонида Киселёва вручают лучшему игроку «Авангарда» с 2016 года. В нынешнем сезоне КХЛ Илья Михеев в составе «ястребов» провёл 54 игры. Забил 19 голов и отдал 19 голевых передач. Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что Михеев может перейти в СКА.
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