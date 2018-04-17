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Строительные работы на объектах «Лужников» будут приостановлены на время ЧМ-2018
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Строительные работы на объектах «Лужников» будут приостановлены на время ЧМ-2018 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
В период проведения чемпионата мира-2018 будут приостановлены строительные работы на объектах спорткомплекса «Лужники».
«Строительные работы на территории и объектах спорткомплекса «Лужники», в том числе в Плавательном центре, в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 производиться не будут. Ограждения останутся в местах, препятствующих попаданию людей на стройку», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной в пресс-службе «Лужников».
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Лужники» состоится финальный матч турнира.
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