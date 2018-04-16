Кайл Буш одержал вторую подряд победу в NASCAR Cup Series 

Пилот Joe Gibbs Racing Кайл Буш одержал победу в перенесённой гонке регулярного сезона NASCAR Cup Series в Бристоле. Заезд должен был пройти в воскресенье, 15 апреля, но гонщики успели пройти лишь сто с небольшим кругов, прежде чем над трассой пошёл дождь.
Решающий момент гонки произошёл за шесть кругов до финиша, когда Кайл Буш обогнал пилота Chip Ganassi Racing Кайла Ларсона — тот в итоге финишировал на втором месте. Третьим гонку закончил семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон. Пятёрку сильнейших замкнули Алекс Боуман и Арик Альмирола.
По итогам восьми этапов регулярного сезона NASCAR Cup Series пять гонщиков обеспечили себе участие в плей-офф победами в отдельных гонках: Кевин Харвик, Кайл Буш, Мартин Труэкс-младший, Остин Диллон и Клинт Бойер.
Следующая гонка NASCAR Cup Series пройдёт 21 апреля на овале в Ричмонде.
NASCAR Cup Series. O’Reilly Auto Parts 500, Бристоль:
1. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing, «Тойота»)
2. Кайл Ларсон (Chip Ganassi Racing, «Шевроле»)
3. Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports, «Шевроле»)
4. Рикки Стенхаус-мл. (Roush Fenway Racing, «Форд»)
5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports, «Шевроле»)
6. Арик Альмирола (Stewart-Haas Racing, «Форд»)
7. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing, «Форд»)
8. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing, «Форд»)
9. Джоуи Логано (Team Penske, «Форд»)
10. Райан Ньюман (Richard Childress Racing, «Шевроле»)