Российские саночники выступили против братьев Демченко

Разгорается скандал в отечественном санном спорте. Лучший российский саночник последних лет Альберт Демченко , перешедший на тренерскую работу, настроил против себя почти всех ведущих спортсменов. 17 человек подписали письмо к руководству, что не хотят работать под его началом.

Как уже сообщали Вести.Ru, несколько дней назад против родственного дуэта Демченко (а вместе с Альбертом в национальной сборной работает и его брат Олег) выступил один из лидеров национальной сборной Семен Павличенко . Теперь в его поддержку выступил еще один саночник — Степан Федоров . А другие спортсмены подписали бумагу, что возражают против работы в команде братьев Демченко.

"Братья Демченко как тренеры — одна большая ошибка в санном спорте, — цитирует Федорова Life.Ru. — Постоянно конфликты. В то время, когда Альберт выступал, все работали на него. Я, Виктор Кнейб , остальные были для массовки, это несправедливо. Сейчас, если начнем все вместе работать на Павличенко, он олимпийским чемпионом станет, у него в 1000 раз класс выше, чем у Демченко".

Федоров подтвердил слова Павличенко, что Демченко неоднократно оказывал давление на членов сборной, а в ходе соревнований мог использовать для замедления конкурентов запрещенные средства, в частности, некий порошок, который он и его брат, якобы, рассыпали на трассах и не только в России.

"Про порошок, поверьте, все знают, — говорит Федоров. — Не знаю, в курсе ли про это глава федерации Наталья Гарт , но если Демченко делает такое без нее, то он вдвойне паршивый. Но тот случай — не единичный. Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира, не России. В немецком Кенигзее".