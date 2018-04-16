Биография Мило Джукановича

Черногорский политический и государственный деятель, лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович родился 15 февраля 1962 года в городе Никшич (Черногория).

В 1984 году окончил экономический факультет Университета Черногории.

С 1979 года — член партии «Союз коммунистов Черногории», в 1986-1990 годах — член Центрального комитета «Союза коммунистов Черногории» (с 1991 года — Демократическая партия социалистов Черногории).

С 1991 года по 1998 год был премьер-министром Черногории.

С марта 1994 года по октябрь 1998 года Джуканович был заместителем председателя, а 31 октября 1998 года был назначен председателем Демократической партии социалистов Черногории.

С 15 января 1998 года по 25 ноября 2002 года — президент Черногории.

С января 2003 года по ноябрь 2006 года был премьер-министром Черногории.

С июня 2006 года по ноябрь 2008 года занимал пост министра обороны Черногории.

Был лидером Движения за восстановление государственной независимости Черногории и возглавил процесс проведения референдума о независимости Черногории 21 мая 2006 года.

В 2008-2010 годы возглавлял правительство Черногории.

С декабря 2012 года по ноябрь 2016 года Мило Джуканович вновь занимал пост премьер-министра Черногории.

19 марта 2018 года президиум Демократической партии социалистов выдвинул Мило Джукановича кандидатом на пост президента республики.