Олимпийский чемпион, избивший судью, собирается стать депутатом

Олимпийский чемпион Альбервилля, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Ярославскую областную думу. Для Коваленко участие в праймериз станет первым политическим опытом в жизни. Бывший хоккеист в региональном парламенте собирается заниматься вопросами развития спорта и образования.

Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании. Хочу помочь развитию спорта, образования. Будем решать проблемы, которые есть у населения. Одного моего авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере. Андрей Коваленко, глава профсоюза КХЛ ()

В этой ситуации не было бы ничего не обычного — бывшие спортсмены в России нередко пробуют себя в политике — если бы не недавний эпизод с участием олимпийского чемпиона в матче любительского хоккейного турнира «Кубок вызова». Коваленко играл за команду «Газпром Экспорт», на протяжении встречи неоднократно выражал недовольство действиями судей, а в одном из эпизодов долго преследовал по площадке главного арбитра Владислава Киселева , после чего отправил его в нокаут ударом с левой руки.

Позже Коваленко извинился перед арбитром и выразил надежду, что его поддержит хоккейное сообщество, а получивший сотрясение мозга судья подал заявление в полиции. Чем закончилось расследование по этому делу — до сих пор неизвестно.

Несмотря на то, что этот судья не входит в систему КХЛ, он инспектор ФХР, лига выразила нетерпимость такому поведению, особенно от чемпиона, возглавляющего такую организацию, как профсоюз. Профсоюз — независимая организация. У них в апреле будут выборы руководителя. Я знаю, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом и доведут его до конца. Дмитрий Чернышенко , президент КХЛ ()

Стоит добавить, что к работе Коваленко в должности главы профсоюза регулярно возникают претензии у игроков и их агентов. Так, многие хоккеисты были недовольны тем, что членство в профсоюзе является обязательным условием выступления в КХЛ, при этом руководимая Коваленко организация далеко не всегда оказывала игрокам необходимую помощь и защиту.