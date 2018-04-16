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Организаторы ЧМ-2018 не знают об участии медведя в церемонии открытия мундиаля
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Организаторы ЧМ-2018 не знают об участии медведя в церемонии открытия мундиаля 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Алексей Сорокин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ему о подобном элементе церемонии не известно.
«Однозначно, они больше меня знают про церемонию открытия. Пока мне такие детали не известны. Готовит церемонию Первый канал. Участие каких-либо животных в церемонии мне неведомо. Но в целом, у нас талисман — немножко другое животное представляет собой. Поэтому уже несколько странно. Мне кажется, это какая-то недостоверная информация. Мне кажется, это преувеличение, что они имеют какое-то отношение к церемонии открытия. Весьма существенное преувеличение».
Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия пройдёт на московском стадионе «Лужники» перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.
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