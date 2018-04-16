Памяти спортивного журналиста Наби Алекберова посвятили футбольный турнир

15 апреля на полях «Анжи Арены» прошел второй турнир по мини-футболу памяти известного спортивного журналиста Наби Алекберова.

Турнир состоялся при поддержке футбольного клуба «Анжи», друзей и коллег ушедшего из жизни журналиста. На турнир заявилось 6 команд: менеджмента ФК «Анжи», РГВК «Дагестан», сборная команда журналистов, команда «Друзья Наби», а также команды фан-клубов «Акулы Каспия», «Евро ДД».

Победителем турнира в итоге стала команда «Акулы Каспия», одолевшая всех пятерых соперников. Вторым призером при одном поражении стала сборная СМИ, третьим — команда менеджмента «Анжи».

Также были определены лучшие игроки в отдельных номинациях: вратарь — Дмитрий Супряга (менеджмент «Анжи»), лучший игрок — Фарид Муслимов (РГВК «Дагестан»). Приз лучшего бомбардира достался сыну Наби Алекберова — Руслану. Все участники получили кубки, дипломы. В церемонии награждения приняла участие супруга Наби Алекберова — Сабина Алекберова и отец Фуат.