Дмитрий Тарасов официально подтвердил пол будущего ребенка

@tarasov23Дмитрий Тарасов официально подтвердил пол будущего ребенкаВнимание к паре Дмитрия Тарасова (31) и Анастасии Костенко (24) не ослабевает. Сначала пользователи оценили первые кадры будущей мамы с округлившимся животом, затем поддержали девушку, когда она пожаловалась на проблемы со здоровьем — Анастасия столкнулась с отечностью, из-за чего ей приходится носить сейчас обувь на размер больше. Без критики, правда, тоже не обошлось: пользователи не оценили выход пары на одном из светских мероприятий. По мнению большинства, Костенко еще не нашла свой стиль, ее платье с рюшами назвали «модным провалом». Также поклонники пары не перестают делать предположения, кто у них родится. Большинство делали ставку на девочку. Что ж, будущий отец Дмитрий Тарасов официально подтвердил эти догадки: Доча ждем тебя очень @kostenko.94 ❤️Папа с днём рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе!

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 14 Апр 2018 в 6:48 PDT Таким образом футболист подтвердил слухи о том, что них с Анастасией родится девочка и почтил также память своего отца, который отметил бы 15 апреля день рождения. К слову, забитый на матче гол спортсмен посвятил, разумеется, жене. Поклонники Тарасова написали под фото: «Счастья Вам с супругой! И всего самого наилучшего! Золотые слова были сказаны после матча!», «Очень рада за Вас! Счастья Вам бесконечного!». А тем временем Лариса Гузеева сняла красавицу-дочь в роскошном видео.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 15 Апр 2018 в 10:34 PDT Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 14 Апр 2018 в 11:15 PDT