На просмотр кино с игроками «Торпедо»

Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и один из кинотеатров города приглашают любителей футбола на премьерный показ фильма «Тренер» Данилы Козловского , в котором снялся игрок черно-белых Дмитрий Агапцев.

В ближайший четверг, в день российской премьеры фильма, на площади перед комплексом «РусьКино» игроки «Торпедо» проведут мастер-классы и футбольные конкурсы. Победители получат в подарок футбольные мячи с автографами футболистов и тренеров команды.

Также гостей праздника футбола ожидает живое общение с тренерским штабом и футболистами, после которого все отправятся на просмотр фильма. Стоит отметить, что посещение сеанса платное.