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На просмотр кино с игроками «Торпедо»
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На просмотр кино с игроками «Торпедо» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из личного архива Дмитрия Агапцева
Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и один из кинотеатров города приглашают любителей футбола на премьерный показ фильма «Тренер» Данилы Козловского, в котором снялся игрок черно-белых Дмитрий Агапцев.
В ближайший четверг, в день российской премьеры фильма, на площади перед комплексом «РусьКино» игроки «Торпедо» проведут мастер-классы и футбольные конкурсы. Победители получат в подарок футбольные мячи с автографами футболистов и тренеров команды.
Также гостей праздника футбола ожидает живое общение с тренерским штабом и футболистами, после которого все отправятся на просмотр фильма. Стоит отметить, что посещение сеанса платное.
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