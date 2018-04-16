Акционеры «М. Видео» одобрили покупку «Эльдорадо» 

Акционеры крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео» одобрили покупку 100% «Эльдорадо». На внеочередном собрании они утвердили обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь компания для этой сделки, говорится в сообщении «М. Видео».
«Эльдорадо» и «М. Видео» принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако эти компании не были объединены.
«М.видео» заплатит за «Эльдорадо» максимум 45,5 млрд руб., без учета кредитных обязательств покупаемой компании. В процессе объединения будет создано единое юрлицо — это может произойти к началу 2019 г. Оба бренда сохранятся.
На прошлой неделе стало известно, что «М. Видео» может купить российский бизнес Media Markt. Пока сделка находится в стадии переговоров.