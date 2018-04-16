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Костромские силовики отметили юбилей «Динамо» легкоатлетическим пробегом
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Костромские силовики отметили юбилей «Динамо» легкоатлетическим пробегом 

k1news.ru 39 минут назад
Фото: k1news.ru
В выходные в Костроме состоялся легкоатлетический пробег, посвященный 95-летию спортивного общества «Динамо». В нем приняли участие сотрудники силовых структур, сообщает управление МВД по Костромской области.
Маршрут забега находился в районе улиц Дзержинского и Овражной. Участники соревновались на дистанциях в 2 километра у женщин и 4,6 и 8 километров у мужчин.
От костромских правоохранителей на соревнованиях выступили две сборные: областного аппарата УМВД и городского управления.
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Среди женщин лучшей стала сотрудница МЧС Елена Некрасова, а вот среди мужчин на дистанции 4,6 километра первым пришел сотрудник управления МВД по Костромской области Сергей Липп.
На дистанции в 6 километров победу одержал сотрудник управления МВД Илья Шакиров, на 8 километрах — сотрудник управления ФСБ Константин Соколов.
Победители и призеры получили благодарственные письма и памятные призы.
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