«Мало половин». Радулов и Бузова на дне рождения Ковальчука 

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин в сториз своего Инстаграма опубликовал видео с вечеринки по случаю дня рождения форварда СКА Ильи Ковальчука. Вчера, 15 апреля, нападающему, который намерен продолжить карьеру в НХЛ, исполнилось 35 лет.
На видео, записанном Ворониным, форвард «Далласа» Александр Радулов в компании бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, певицы Ольги Бузовой исполняет один из ее хитов — «Мало половин».
Отметим, что помимо Воронина и Радулова, день рождения Ковальчука посетили его партенр по СКА Сергей Широков, баскетболист Виталий Фридзон, глава РФБ Андрей Кириленко, хавбек "Спартака" Александр Самедов, форвард «Краснодара» Федор Смолов, телеведущий Тимур Батрутдинов и рэпер T-Killah.
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— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 16 апреля 2018 г.