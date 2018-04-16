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Лишившийся рекордов игрок в Donkey Kong пообещал оспорить решение организации Twin Galaxies
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Лишившийся рекордов игрок в Donkey Kong пообещал оспорить решение организации Twin Galaxies 

DTF.RU 33 минуты назад
Фото: DTF.RU
Билли Митчелл намерен собрать все необходимые доказательства и восстановить свою репутацию.
В середине апреля организация Twin Galaxies, которая отслеживает видеоигровые достижения, аннулировала результаты геймера Билли Митчелла, которому принадлежали несколько рекордов в Donkey Kong.
Компания уличила Митчелла в мошенничестве и заявила, что он установил рекорд не на оригинальном аркадном автомате, а при помощи эмулятора. Twin Galaxies аннулировала три достижения геймера и запретила участвовать в официальных соревнованиях.
На днях Митчелл выступил с заявлением, в котором сообщил, что намерен оспорить решение организации. Он собирается провести собственное расследование и предоставить факты, доказывающие достоверность его рекордов.
Геймер заявил, что предоставит документы и показания свидетелей, а само расследование будет профессиональным и прозрачным.
Митчелл остаётся членом консультационного совета издания Old School Gamer Magazine. Ему предстоит предоставить доказательства достоверности рекордов, установленных 35 лет назад.
Twin Galaxies аннулировала в общей сложности три рекорда Митчелла, касающихся Donkey Kong. Он считался первым геймером, набравшим в игре миллион очков. После этого он два раза побил собственный рекорд, заработав 1 050 200 очков и 1 062 800 очков.
#ретро #игры
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