Лишившийся рекордов игрок в Donkey Kong пообещал оспорить решение организации Twin Galaxies

Билли Митчелл намерен собрать все необходимые доказательства и восстановить свою репутацию.

В середине апреля организация Twin Galaxies, которая отслеживает видеоигровые достижения, аннулировала результаты геймера Билли Митчелла, которому принадлежали несколько рекордов в Donkey Kong.

Компания уличила Митчелла в мошенничестве и заявила, что он установил рекорд не на оригинальном аркадном автомате, а при помощи эмулятора. Twin Galaxies аннулировала три достижения геймера и запретила участвовать в официальных соревнованиях.

На днях Митчелл выступил с заявлением, в котором сообщил, что намерен оспорить решение организации. Он собирается провести собственное расследование и предоставить факты, доказывающие достоверность его рекордов.

Геймер заявил, что предоставит документы и показания свидетелей, а само расследование будет профессиональным и прозрачным.

Митчелл остаётся членом консультационного совета издания Old School Gamer Magazine. Ему предстоит предоставить доказательства достоверности рекордов, установленных 35 лет назад.

Twin Galaxies аннулировала в общей сложности три рекорда Митчелла, касающихся Donkey Kong. Он считался первым геймером, набравшим в игре миллион очков. После этого он два раза побил собственный рекорд, заработав 1 050 200 очков и 1 062 800 очков.

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