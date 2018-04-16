Спортсмены «Юности Москвы» завоевали девять призовых мест 

На Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин» спортсмены из спортшколы олимпийского резерва «Юность Москвы» получили несколько медалей.
Воспитанники спортивной школы Соколиной горы стали победителями и призерами первого дня соревнований. Участие в состязаниях приняли девушки 2006-2007 года рождения и юноши 2004-2005 года рождения. В эстафетных заплывах на спине на дистанции 4х50 метров спортсмены из СШОР «Юность Москвы» отлично показали себя. Степан Калабин, Борис Крюк, Мария Ноговицына, Матвей Чесаков, Ксения Свешникова и Федор Крюк взяли первые места, а второе место в эстафете 4х50 метров брассом завоевала Полина Сергеева. Также хорошие результаты юные спортсмены показали в личном зачёте при заплыве на дистанцию 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом.
Фото: m24.ru/Лидия Широнина.