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Спортсмены «Юности Москвы» завоевали девять призовых мест
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Спортсмены «Юности Москвы» завоевали девять призовых мест 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
На Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин» спортсмены из спортшколы олимпийского резерва «Юность Москвы» получили несколько медалей.
Воспитанники спортивной школы Соколиной горы стали победителями и призерами первого дня соревнований. Участие в состязаниях приняли девушки 2006-2007 года рождения и юноши 2004-2005 года рождения. В эстафетных заплывах на спине на дистанции 4х50 метров спортсмены из СШОР «Юность Москвы» отлично показали себя. Степан Калабин, Борис Крюк, Мария Ноговицына, Матвей Чесаков, Ксения Свешникова и Федор Крюк взяли первые места, а второе место в эстафете 4х50 метров брассом завоевала Полина Сергеева. Также хорошие результаты юные спортсмены показали в личном зачёте при заплыве на дистанцию 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом.
Фото: m24.ru/Лидия Широнина.
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