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Единороссы Ямала ищут замену Сергею Харючи
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Единороссы Ямала ищут замену Сергею Харючи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале сегодня, 16 апреля, начался прием документов на участие в предварительном голосовании на довыборах депутата Законодательного Собрания.
Такое решение было принято на заседании организационного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Речь идет о предварительном голосовании на дополнительных выборах депутата Заксобрания по Тазовскому одномандатному избирательному округу. Ранее этот мандат принадлежал Сергею Харючи, который накануне сложил полномочия.
В единый день предварительного голосования, который состоится 3 июня, на Ямале пройдет также предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы глав поселков Заполярный и Пангоды, сел Самбург и Антипаюта, дополнительные выборы депутатов районной думы Ямальского района.
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