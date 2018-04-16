Единороссы Ямала ищут замену Сергею Харючи

На Ямале сегодня, 16 апреля, начался прием документов на участие в предварительном голосовании на довыборах депутата Законодательного Собрания.

Такое решение было принято на заседании организационного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Речь идет о предварительном голосовании на дополнительных выборах депутата Заксобрания по Тазовскому одномандатному избирательному округу. Ранее этот мандат принадлежал Сергею Харючи , который накануне сложил полномочия.

В единый день предварительного голосования, который состоится 3 июня, на Ямале пройдет также предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы глав поселков Заполярный и Пангоды, сел Самбург и Антипаюта, дополнительные выборы депутатов районной думы Ямальского района.