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Девушка из Воронежа станцевала на пилоне на дрейфующей по Дону льдине
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Девушка из Воронежа станцевала на пилоне на дрейфующей по Дону льдине 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Видео появилось в сети. Воронежский экстремал Богдан Корженевский и его супруга Марина сняли ещё одно эффектное видео, записанное на дрейфующей по Дону льдине. В этот раз единственным героем ролика стала Марина Корженевская — девушка танцевала на пилоне. Экстремал опубликова видео в сети в воскресенье, 15 апреля, съёмки велись неделю назад. В описании под роликом Богдан Корженевский признался, что было тяжело, и от задумки по соображения безопасности хотелось отказаться. Но всё-таки идею удалось реализовать. — Есть направления, которые нравятся, а тут оставалось только их объединить. В результате объединения рождаются такие интересные, красивые видео, — сообщил корреспонденту Богдан Корженевский.
Супруга экстремала Марина сообщила в своём Instagram, что было немного страшно. И холодно — но только сначала: «Главное — начать». Две недели назад экстремалы поделились видео о том, как они устроили пикник и «джакузи» на дрейфующей льдине, прокатились на вейкборде и даже попробовали растопить баню. Екатерина Трещикова
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