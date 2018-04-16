Девушка из Воронежа станцевала на пилоне на дрейфующей по Дону льдине

Видео появилось в сети. Воронежский экстремал Богдан Корженевский и его супруга Марина сняли ещё одно эффектное видео, записанное на дрейфующей по Дону льдине. В этот раз единственным героем ролика стала Марина Корженевская — девушка танцевала на пилоне. Экстремал опубликова видео в сети в воскресенье, 15 апреля, съёмки велись неделю назад. В описании под роликом Богдан Корженевский признался, что было тяжело, и от задумки по соображения безопасности хотелось отказаться. Но всё-таки идею удалось реализовать. — Есть направления, которые нравятся, а тут оставалось только их объединить. В результате объединения рождаются такие интересные, красивые видео, — сообщил корреспонденту Богдан Корженевский.