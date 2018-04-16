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Даже фамилия за неё. Главой Приозерного избрана Озерян
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Даже фамилия за неё. Главой Приозерного избрана Озерян 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Приозерный Надымского района прошли досрочные выборы главы.
В предвыборной гонке участвовали три кандидата, максимальный уровень доверия избиратели оказали представителю «Единой России» Елене Озерян, набравшей 75,95% голосов от числа селян, пришедших на избирательные участки.
Общая явка на довыборах 15 апреля составила 77,94%. За представителя ЛДПР Игоря Кошевого проголосовали 13,55% избирателей, самовыдвиженец Евгения Шаповалова набрала 7,91% голосов.
Как сообщили в Избиркоме ЯНАО, нарушений и жалоб от участников избирательного процесса в избирательные комиссии не поступало.
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