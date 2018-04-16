Даже фамилия за неё. Главой Приозерного избрана Озерян

В поселке Приозерный Надымского района прошли досрочные выборы главы. В предвыборной гонке участвовали три кандидата, максимальный уровень доверия избиратели оказали представителю «Единой России» Елене Озерян, набравшей 75,95% голосов от числа селян, пришедших на избирательные участки. Общая явка на довыборах 15 апреля составила 77,94%. За представителя ЛДПР Игоря Кошевого проголосовали 13,55% избирателей, самовыдвиженец Евгения Шаповалова набрала 7,91% голосов. Как сообщили в Избиркоме ЯНАО, нарушений и жалоб от участников избирательного процесса в избирательные комиссии не поступало.