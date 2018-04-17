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Ударивший судью глава профсоюза игроков КХЛ хочет стать депутатом
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Ударивший судью глава профсоюза игроков КХЛ хочет стать депутатом 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Игр-1992 Андрей Коваленко подал документы на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании.
Я хочу помочь региону в развитии спорта. Однако, одного авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере", — цитирует Коваленко Regnum.
Ранее Коваленко ударил судью Владислава Киселева в спину и лицо в матче любительских команд "Газпром экспорт" и «Тигры». После конфликта арбитр долгое время лежал на льду, а по окончании матча был доставлен в больницу.
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