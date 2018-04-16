Свердловские власти ждут спортивного «бума» в Михайловске

Стадион "Микрон" в Михайловске получит искусственное поле и сборно-разборные трибуны, а качканарская больница станет «бережливой». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Планы по реконструкции социально значимых объектов 16 апреля озвучил глава региона Евгений Куйвашев в ходе приема граждан.

Так, стадион в Михайловске ожидает масштабная перестройка: кроме искусственного поля и трибун, он обзаведется площадками для стритбола, волейбола, бадминтона и воркаута. Обновленный объект должен начать работу к осени. При этом губернатор поставил горожанам условие: количество михайловцев, занимающихся спортом, должно кратно увеличиться.

Коснулся Евгений Кувашев и перспектив развития больницы в поселке Валериановске Качканарского ГО. Она будет обновлена в два этапа: в 2018 году отремонтируют два этажа здания, а на следующий год — прилегающую инфраструктуру.

Стоит напомнить, что больница входит в областной пилотный проект «Бережливая поликлиника». Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в 2018 году около 20 свердловских медучреждений будут переоборудованы в этом формате. «Бережливые» поликлиники снабдят инфоматами и колл-центрами для записи на прием к врачу. Также в медучреждениях такого типа предусмотрены кабинеты доврачебного приема, разделенные потоки пациентов и электронная очередь на сдачу анализов.

Также губернатор пообещал участникам приема обустроить пешеходный переход на перекрестке Калинина-Гагарина-Железножорожников в Богдановиче, завершить ремонт автомобильной дороги от перекрестка Береговая-Ленина до перекрестка Вайнера-Кольцевая в Первоуральске, организовать уличное освещение в частном секторе Арамиля (Чапаева) и устранить перебои с водоснабжением в селе Колчедане Каменского района. Все эти работы будут выполнены в течение летне-осеннего периода 2018 года, заверил глава региона.

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