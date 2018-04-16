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На пост главы Калининграда осталось три претендента
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На пост главы Калининграда осталось три претендента 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
16 апреля состоялось заседание комиссии, которое рассмотрела программы кандидатов на пост главы Калининграда.
Как сообщалось ранее, желание стать главой Калининграда после отставки Александра Ярошука изъявили 10 человек.
Комиссия принимала решения по итогам индивидуальных собеседований. В итоге осталось три претендента — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Алексей Силанов, председатель избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» Евгений Чернышев и директор фирмы Елена Нилова.
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