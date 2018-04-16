В Сочи состоялся финал Первенства России среди команд спортивных школ

В рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом , 15 апреля, в Сочи при поддержке «Гослото» состоялся финал Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2000 года рождения). Убедительной победы добились футболисты подмосковного УОР-5 (”Мастер-Сатурн”). Подопечные Вячеслава Луговкина и Алексея Ботвиньева одержали победы во всех шести матчах турнира с общей разностью забитых и пропущенных мячей 28:4, — сообщает.

В матче за 3-е место «Академия „Ротор“ Волгоград (тренеры Альберт Гудимов и Павел Братухин) со счетом 1:0 сумела вырвать победу у „Академии“ Тамбова (тренеры Михаил Мысин и Дмитрий Башкатов).

За 12 минут до окончания матча тамбовчанин Игорь Дворяшин, пытаясь выбить мяч в сложной ситуации, срезал его в собственные ворота.

Лучшим игрокам турнира были признаны:

Вратарь: Александр Бруданов — „Академия“ Тамбов. Защитник: Данил Кураев — „Академия“ Ротор». Полузащитник: Максим Костяев — УОР-5. Нападающий: Егор Корцов — СДЮСШОР «Зенит». Бомбардир: Иван «Красюк» — «Коломяги» Санкт-Петербург — 10 мячей. Лучший игрок: Николай Титков — УОР-5.