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В Сочи состоялся финал Первенства России среди команд спортивных школ
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В Сочи состоялся финал Первенства России среди команд спортивных школ 

SPORT24.ru 40 минут назад
Фото: SPORT24.ru
В рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом, 15 апреля, в Сочи при поддержке «Гослото» состоялся финал Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2000 года рождения). Убедительной победы добились футболисты подмосковного УОР-5 (”Мастер-Сатурн”). Подопечные Вячеслава Луговкина и Алексея Ботвиньева одержали победы во всех шести матчах турнира с общей разностью забитых и пропущенных мячей 28:4, — сообщает.
В решающем матче игроки УОР-5 со счетом 4:1 переиграли одного из главных фаворитов турнира СДЮСШОР ”Зенит” из Санкт-Петербурга (тренеры Борис Рапопорт и Владимир Голубев). Мячи у победителей на счету Ивана Безрукова, Николая Титкова, Сергея Павленко и Степана Оганесяна. Ответный мяч провел Артем Рамазанов.
В матче за 3-е место «Академия „Ротор“ Волгоград (тренеры Альберт Гудимов и Павел Братухин) со счетом 1:0 сумела вырвать победу у „Академии“ Тамбова (тренеры Михаил Мысин и Дмитрий Башкатов).
За 12 минут до окончания матча тамбовчанин Игорь Дворяшин, пытаясь выбить мяч в сложной ситуации, срезал его в собственные ворота.
Лучшим игрокам турнира были признаны:
Вратарь: Александр Бруданов — „Академия“ Тамбов. Защитник: Данил Кураев — „Академия“ Ротор». Полузащитник: Максим Костяев — УОР-5. Нападающий: Егор Корцов — СДЮСШОР «Зенит». Бомбардир: Иван «Красюк» — «Коломяги» Санкт-Петербург — 10 мячей. Лучший игрок: Николай Титков — УОР-5.
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